Der Profifußballer im Interview: Timo Baumgartl: Nach seiner Krebsdiagnose half reden - und lachen

2 Timo Baumgartl unterstützt zusammen mit Gillette die Movember-Kampagne. Foto: Gillette

Timo Baumgartl musste 2022 die Schockdiagnose Hodenkrebs verkraften. Nach der Genesung engagiert er sich nun für die Movember-Kampagne zur Männergesundheit. Mit seinem Schnurrbart will er andere ermutigen, offen über Krankheiten zu sprechen.











Profifußballer Timo Baumgartl (28) hatte in seinem Leben schon mit vielen sportlichen Herausforderungen zu kämpfen. Doch die persönlichste war die Diagnose Hodenkrebs, die er im Jahr 2022 erhielt. Von Beginn an ging er offen mit seiner Erkrankung um, sprach auch über mentale Probleme. Für seine schnelle Genesung sei es entscheidend gewesen, dass der Krebs in einem frühen Stadium festgestellt worden sei, erklärt er und betont, wie wichtig sowohl regelmäßige Gesundheitsvorsorge als auch das Thema psychische Gesundheit bei Männern ist.