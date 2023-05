1 Steinmeier kurz vor seinem Flug nach Polen. Foto: dpa/Jens Büttner

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj will das deutsche Staatsoberhaupt nicht empfangen. Für Steinmeier wäre die Reise der Weg Deutschlands aus der gefühlten Dauerdefensive gewesen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es gibt wohl wenig Schlimmeres, was einem als Staatsoberhaupt widerfahren kann, als in friedlicher Mission in ein Land reisen zu wollen, dort aber nicht erwünscht zu sein. Seit Dienstagnachmittag müssen sich Deutschland und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit diesem politischen Schaden auseinandersetzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen gemeinsamen Besuch Steinmeiers mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und den Präsidenten der Baltischen Staaten an diesem Mittwoch in Kiew abgelehnt. Steinmeier sei nicht willkommen, so die Begründung.