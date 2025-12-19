Weg von Wein, Zigaretten und Kebabs, hin zu Krafttraining und Reformer Pilates: Ed Sheeran hat in den letzten fünf Jahren 14 Kilogramm abgenommen. Jetzt verrät der Sänger, was ihn zur radikalen Veränderung bewegte - und welche Rolle seine Tochter dabei spielte.

14 Kilogramm in fünf Jahren - Ed Sheeran (34) hat sich körperlich komplett verwandelt. Im Interview mit dem Magazin "Men's Health" spricht der britische Superstar offen über seine radikale Lebensstil-Veränderung. Weg von Alkohol, Zigaretten und Kebabs, hin zu Krafttraining, Reformer-Pilates und Laufen. "Ich habe mich innerlich immer beschissen gefühlt", gibt der Musiker zu. "Ich bin morgens aufgewacht, habe in den Spiegel geschaut und mich einfach nur eklig gefühlt." Diese Zeiten sind nun vorbei, wie der Musiker auch auf Instagram stolz zeigt.

Ein Jahrzehnt lang kämpfte Sheeran mit seinem Körperbild. Doch dann kam der entscheidende Wendepunkt: die Geburt seiner Tochter Lyra im Jahr 2020. "Sie war zwei Wochen alt, mein bester Kumpel war da und wir hatten eine Flasche Wein", erinnert sich der Sänger. "20 Minuten nachdem ich eingeschlafen war, wachte Lyra auf. Und ich dachte nur: Verdammt, ich sollte wohl nicht trinken, wenn ich mich danach so mies fühle."

Ein verantwortungsvoller Vater werden

Von diesem Moment an wollte Sheeran ein verantwortungsvoller Vater sein - einer, der sein Kind hochheben kann, ohne dass der Rücken streikt. Auch beruflich spürte er die Folgen seines ungesunden Lebensstils immer deutlicher. "Man ist in seinen Dreißigern weniger belastbar", erklärt er. "Ich habe öfter meine Stimme verloren, mir Muskeln im Bein gezerrt, mir auf der Bühne den Rücken verrenkt."

Eine weitere Inspiration kam von unerwarteter Seite: Rapper Stormzy. "Ich habe 2021 mit ihm gespielt und er hat vor dem Auftritt hundert Liegestütze gemacht", erzählt Sheeran. "Ich habe ihn angestarrt und gedacht: Was zur Hölle soll das?" Das intensive Training, das Stormzy für seine Touren absolviert, beeindruckte ihn nachhaltig.

Der langsame Start im Keller

Der Weg zur Fitness begann allerdings behutsam. Vor Corona stellte Sheeran einen Crosstrainer in seinen Keller und beantwortete darauf E-Mails - zwei Stunden am Stück, während er gemütlich strampelte. "In meinem Kopf dachte ich: Das ist okay, ich bin nicht auf dem Laufband, ich bringe mich nicht um. Aber ich bleibe aktiv", so seine Logik.

Lange hatte der Musiker eine mentale Blockade gegenüber Krafttraining. "Ich dachte immer, ich will nicht aussehen wie Arnie", gibt er zu. Sein alter Schulfreund und Personal Trainer Ali Thomas überzeugte ihn schließlich doch vom Gewichteheben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Cherry, einer ehemaligen Profi-Hockeyspielerin, begann er mit Zoom-Trainingseinheiten während der Pandemie. Der Trainer ging behutsam vor: acht Wiederholungen, Pause, acht Wiederholungen. "Es fühlte sich nicht brutal an", so Sheeran.

Reformer-Pilates während Konzertphasen

Anfang 2025 kam dann Matt Kendrick ins Spiel - ein Coach, der mit ihm auf Tour reist und Training sowie Ernährung optimiert. Neben Gewichten führte Kendrick Reformer-Pilates ein, besonders wertvoll während der kräftezehrenden Konzertphasen. "Nach einer Show ist das Letzte, was ich machen will, Bankdrücken und Kreuzheben", erklärt Sheeran. "Reformer ist eine sanfte Art, trotzdem zu trainieren und Kalorien zu verbrennen, aber auch zu dehnen."

Heute variiert sein Training je nach Tag: mal Schwimmen, mal Laufen, mal Gewichte, mal Pilates. Während Covid lief er seinen ersten Zehn-Kilometer-Lauf. Bei allem Ehrgeiz betont Sheeran jedoch: Es geht um Balance, nicht um Askese. "Ich sage nicht, dass ich mit dem Genießen aufgehört habe. Ich trinke immer noch. Ich liebe Rotwein, ich liebe gutes Essen - aber nicht jeden Tag."

Beim Cover-Shooting für "Men's Health" präsentiert Sheeran stolz das Ergebnis seiner Arbeit. Manche in seinem Team hatten Bedenken: Würde ein durchtrainierter Ed Sheeran seine Nahbarkeit verlieren? Der Musiker winkt ab. "Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass Eltern plötzlich gesünder leben wollen", sagt er. "Unter alldem bin ich immer noch ein Pizza-essender, Bier-trinkender Raucher - aber das ist einfach nicht mehr meine Realität als Vater in meinen Dreißigern. Man muss gute Entscheidungen treffen."