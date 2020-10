1 "Tonio & Julia": Können Julia (Oona Devi Liebich) und Tonio (Maximilian Grill) vielleicht doch eine gemeinsame Zukunft haben? Foto: ZDF / Michael Marhoffer

Die Fernsehreihe "Tonio & Julia" wird eingestellt. Wie sie für Pfarrer Tonio und Familientherapeutin Julia endet, zeigt das ZDF Mitte Oktober.

Die ZDF-Fernsehreihe "Tonio & Julia" wird nach zehn Folgen eingestellt. Das meldete der Sender am Freitag. Ob Pfarrer Tonio Niederegger, gespielt von Maximilian Grill (44, "Bettys Diagnose"), sein Priesteramt schlussendlich wohl für Familientherapeutin Julia Schindel, gespielt von Oona Devi Liebich (36, "Crazy"), aufgeben wird?

"Tonio & Julia: Kneifen gilt nicht" - die Auftaktfolge hier ansehen

Die Auftaktfolge "Kneifen gilt nicht" strahlte der Sender am 12. April 2018 aus. Die letzten beiden Filme "Dem Himmel so nah" und "Mut zu leben" werden am 11. und 18. Oktober jeweils um 20:15 Uhr gezeigt.