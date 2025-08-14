Der Palast unterstützt sie: Prinzessin Sofia von Schweden fehlt bei wichtigem Termin

Prinzessin Sofia von Schweden bleibt einem wichtigen königlichen Termin fern. Während König Carl Gustaf, Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria schon wieder im Einsatz sind, genießt die Vierfach-Mama noch Familienzeit. Der König selbst unterstützt diese lange Elternpause.
Die schwedische Königsfamilie absolviert stets ein prall gefülltes Programm. Unzählige Termine führen die Royals quer durch Schweden und ins Ausland, um das Königshaus zu repräsentieren. Doch ausgerechnet jetzt, wo die zweite Augusthälfte traditionell die Rückkehr zu den offiziellen Verpflichtungen markiert, fehlt ein prominentes Gesicht: Prinzessin Sofia (40).