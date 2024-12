„Der Nowak, die Torte und der Vorderzahn“ im Theater der Altstadt: Herrlich komische Momente

1 Michaela Schausberger als Cissy Kraner und Sebastian Schäfer als Hugo Wiener Foto: /Jeanette Bak

Mit fein bösem Wiener Humor: Lisa Wildmann und Nikolaus Büchel setzen einem gefeierten Kabarett-Duo im Theater der Altstadt ein würdiges Denkmal.











Link kopiert



Ein paar steingrau lackierte Holzstelen auf der Bühne des Theaters der Altstadt genügen, um das Publikum der Uraufführung von „Der Nowak, die Torte und der Vorderzahn“ glauben zu lassen, man sei auf dem Wiener Zentralfriedhof. Hierhin kommt die greise Sängerin Cissy Kraner (Michaela Schausberger), um am Grab ihres Mannes Hugo Wiener (Sebastian Schäfer) alte Zeiten Revue passieren zu lassen. Ohne Musik und Gesang gibt’s aber keine Revue, also muss der Verstorbene für einen Abend aus der Grube fahren, um für Cissy und das Publikum hinter einem Grabstein in die Tasten zu hauen.