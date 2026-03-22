James Tiberius Kirk - unter diesem klangvollen Namen wurde William Shatner vor genau 60 Jahren weltberühmt. Doch auch als 95-Jähriger lotet Captain Kirk noch gerne neue Grenzen aus.
Als das "Raumschiff Enterprise" 1966 erstmals in Galaxien vordrang, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, ahnte noch niemand, dass die Rolle als Captain James T. Kirk Schauspieler Williams Shatner (95) zu einer unsterblichen Kultfigur des Sci-Fi-Genres und darüber hinaus machen würde. Doch der gebürtige Kanadier, dem am 22. März 95 Geburtstagskerzen vor die Nase gebeamt werden, kann noch weit mehr, als "Khaaaan!" zu rufen, sein Föderationsleibchen zu zerreißen und/oder Aliendamen zu umgarnen. Das beweist er selbst im hohen Alter immer wieder eindrucksvoll.