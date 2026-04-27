Fast vier Jahrzehnte lang lieferte die "Telebörse" Wirtschaftsnachrichten ins deutsche Fernsehen - erst bei Sat.1, dann bei ntv. Im Mai ist unter diesem Namen nach 100.000 Ausgaben Schluss. Das Format wird durch eine neue Marke ersetzt.

Wer auf ntv die aktuellen Börsenkurse verfolgt, kennt den Namen seit Jahrzehnten: "Telebörse". Damit ist nun bald Schluss. Der Kölner Nachrichtensender hat am Montag bestätigt, dass das Börsenmagazin ab Mai nicht mehr unter dem Namen läuft - pünktlich zum Start des neuen Nachrichtenstudios. Stattdessen soll die wirtschaftsjournalistische Kompetenz des Senders künftig unter der neuen crossmedialen Marke "ntv Wirtschaft" gebündelt werden.

Börsenmagazin lief seit 1987 Die "Telebörse" startete bereits 1987 in Sat.1, 1994 zog das Format zu ntv um. Bis zu 22 Mal pro Tag flimmerte es ins Wohnzimmer. Nach Senderangaben wird die 100.000. Ausgabe zugleich die letzte sein.

Bei ntv selbst will man den Schritt als Weiterentwicklung verstanden wissen. "Die 'Telebörse' ist seit über 30 Jahren eine feste Größe in der deutschen Wirtschaftsberichterstattung und steht wie kaum ein anderes Format für Verlässlichkeit und Expertise", erklärt Susanne Althoff, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Wirtschaft des Senders. Mit "ntv Wirtschaft" werde die Marke nun "inhaltlich breiter, visuell moderner, crossmedial und noch näher an den Themen, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bewegen".

Moderations-Urgestein Raimund Brichta: "Wir gewinnen sogar dazu"

Im Mai geht das neue Nachrichtenstudio des Senders auf Sendung. Der Namenswechsel ist also eingebettet in einen kompletten Relaunch der ntv-Optik - mitsamt eines crossmedialen Markenauftritts, der Web, App und TV stärker verzahnen soll. "Telebörse"-Urgestein Raimund Brichta, der seit 1992 beim Format ist, wird in der Pressemitteilung zur Änderung zitiert: "Der Name geht, der Anspruch bleibt. Und ehrlich gesagt: Wir gewinnen sogar dazu. Mit dem neuen Studio können wir Themen deutlich schärfer, klarer und moderner erzählen." Man setze weiter auf Einordnung von Informationen: "Wer uns schaut, bekommt nicht mehr Daten, sondern mehr Klarheit. Wir waren nie nur Ticker. Unser Anspruch war immer: erklären statt nacherzählen. In einer Welt voller Schlagzeilen ist genau das der Unterschied. Orientierung schlägt Information."