Fast vier Jahrzehnte lang lieferte die "Telebörse" Wirtschaftsnachrichten ins deutsche Fernsehen - erst bei Sat.1, dann bei ntv. Im Mai ist unter diesem Namen nach 100.000 Ausgaben Schluss. Das Format wird durch eine neue Marke ersetzt.
Wer auf ntv die aktuellen Börsenkurse verfolgt, kennt den Namen seit Jahrzehnten: "Telebörse". Damit ist nun bald Schluss. Der Kölner Nachrichtensender hat am Montag bestätigt, dass das Börsenmagazin ab Mai nicht mehr unter dem Namen läuft - pünktlich zum Start des neuen Nachrichtenstudios. Stattdessen soll die wirtschaftsjournalistische Kompetenz des Senders künftig unter der neuen crossmedialen Marke "ntv Wirtschaft" gebündelt werden.