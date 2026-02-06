Schon das Videospiel "The Last of Us" setzte er fulminant als Serie für HBO um. Jetzt widmet sich "Chernobyl"-Macher Craig Mazin dem nächsten Hit-Game. Auch die erfolgreiche Videospielreihe "Baldur's Gate" wird zur HBO-Serie.
Fast 1.000 Stunden hat Serienmacher Craig Mazin (54) in das erfolgreiche Computerspiel "Baldur's Gate 3" gesteckt. Jetzt wird aus der Leidenschaft des TV-Machers ein neues Großprojekt: Wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, entwickelt Mazin eine Fortsetzung zu "Baldur's Gate 3" als Dramaserie für HBO. Den Fans des Games wird damit wohl eine ähnlich hochkarätige Adaption ins Haus stehen wie bei Mazins aktuellem Serienprojekt "The Last of Us".