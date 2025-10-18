Wenige Tage vor dem großen Finale der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel hat es eine weitere Kandidatin erwischt: Désirée Nick hat die Show verlassen.
Die aktuelle Staffel von "Promi Big Brother" biegt auf die Zielgerade ein. Wie es sich da gehört, mussten sich die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten in der Episode am Freitagabend von einer weiteren Mitbewohnerin verabschieden. Bevor am 20. Oktober im großen Finale entschieden wird, wer als Siegerin oder Sieger 100.000 Euro abräumt, musste am Freitag Désirée Nick (69) die Sendung verlassen.