Die aktuelle Staffel von "Promi Big Brother" biegt auf die Zielgerade ein. Wie es sich da gehört, mussten sich die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten in der Episode am Freitagabend von einer weiteren Mitbewohnerin verabschieden. Bevor am 20. Oktober im großen Finale entschieden wird, wer als Siegerin oder Sieger 100.000 Euro abräumt, musste am Freitag Désirée Nick (69) die Sendung verlassen.

Lästernde Promis und die umgedrehte Nominierung Bevor die Kandidaten für den "Exit" festgelegt wurden, bekamen die Bewohnerinnen und Bewohner eine "kleine Entscheidungshilfe" vom Big Brother. Den Promis wurden einige Aussagen der anderen, die während der Show getroffen wurden, vorgespielt. Einer der Kandidaten wurde "Ober-Neandertaler" genannt, eine sei "mit Vorsicht zu genießen", der nächste sei sicherlich "privat ganz anders" - größtenteils kleinere Lästereien.

Für die Nominierungen hatte sich der Big Brother wieder etwas einfallen lassen. Am Freitag sollte die Gruppe einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin bestimmen, der oder die sicher sein würde. Die Truppe entschied sich für Achim Petry (51), der daraufhin ebenfalls eine Person schützen durfte. Der Sänger wählte Karina2you, die nach ihm erneut jemanden retten konnte. So setzte sich das Ganze fort, bis nur noch Désirée Nick und Harald Glööckler (60) übrig waren. Die beiden landeten daher auf der Abschussliste. Dann waren wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Reihe. Nach der Abstimmung verließ Nick die Sendung. "Bleib tapfer mein Schatz", verabschiedete sie sich von dem Designer.

Die nächste Folge von "Promi Big Brother" läuft am Samstag ab 22:30 Uhr in Sat.1 und bei Joyn, das Finale steigt am Montag bereits zur Primetime um 20:15 Uhr.