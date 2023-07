15 Auch bei den kleinen Eishockey-Cracks in der Bietigheimer EgeTrans-Arena geht es schon ordentlich zur Sache. Foto: a/vanti

In der Laufschule des SC Bietigheim beginnt für die Eishockey-Cracks von morgen die Laufbahn. Zweimal pro Woche treffen sich die Kleinsten zum Training in der EgeTrans-Arena und erlernen die schnellste Mannschaftssportart der Welt.









Seit dieser Saison mischen die Eishockey-Profis der Bietigheim Steelers in der DEL mit. Doch sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Darunter spielen in Bietigheim noch etwa 300 Nachwuchscracks – bis hin zur U20. Die kleinsten von ihnen treffen sich immer montags und donnerstags zur Laufschule – mal in der großen EgeTrans-Arena, mal in der benachbarten Trainingshalle. „Das Ziel ist es, dass kein Training ausfällt, weil keine Eisfläche zur Verfügung steht“, sagt Rudy Tomas. Er ist der Hauptverantwortliche für die Laufschule. Die Kids sind im Schnitt fünf bis sechs Jahre alt, einige aber auch jünger. Levin zum Beispiel ist gerade mal vier, hat aber mit zweieinhalb schon angefangen und saust fast schon wie die Profis übers Eis.