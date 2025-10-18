Der Mut der Dissidenten: Wer dem Gewissen folgt

Regimekritiker und proeuropäische Politiker in Osteuropa kämpfen gegen den russischen Totalitarismus. Im Westen betrachtet man ihren Kampf oft mit Argwohn. Warum?
Als der Schriftsteller Jürgen Fuchs 1977 aus der DDR ausgebürgert wurde, setzte ihm eines am meisten zu: die Gleichgültigkeit des Westens. Neun Monate hatte er im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen verbracht; die Offiziere der Staatssicherheit versuchten, ihn mit Schlafentzug, Drohungen, Demütigungen und langen Verhören psychisch zu brechen. „Herausschreien“ wollte er, was er dort erlebt hatte, erinnerte sich Fuchs 1991 in einem Essay für „Die Zeit“. Aber das Interesse an dem Unrecht, das hinter der Mauer im anderen Deutschland geschah, war nur gering.