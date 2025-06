Der Musiker im Interview: Wincent Weiss: Sein neues Album steht in den Startlöchern

Wincent Weiss (32) meldet sich mit neuer Musik zurück: Sein nächstes Album soll "im Spätsommer oder Herbst" erscheinen. Als erster Vorbote erscheint bereits diesen Freitag die neue Single "Langsam". Das Album sei zwar noch nicht fertig, doch der erste Song steht - ein "kitschig-cooler Liebessong", verrät Weiss beim "Gum Walk"-Event von Mars Wrigley in München, bei dem es um Tipps für Selfcare und Stressabbau wie Kaugummikauen und Musik hören ging.

Den neuen Song bringt Weiss im Juli auch mit auf seine Sommertour. Unveröffentlichte Musik erstmals live zu teilen, sei für ihn etwas Besonderes. "Ich bin immer ganz gespannt auf die Reaktionen. Wenn man neue Songs spielt, gefällt es der einen Hälfte und der anderen vielleicht nicht." Für die Tour hat er sich ein klares Ziel gesteckt: "So viele Menschen glücklich machen wie möglich." Demnach sollen alle "auf ihre Kosten kommen" - ob Radiohörer oder große Fans.

Erst im März ging die Arenatour des Musikers zu Ende, nun folgt eine Reihe an Open-Air-Konzerten. Hatte er da schon Zeit, die Bühne zu vermissen? "Ja, total. Vor allem eine große Arenabühne vermisst man", sagt Weiss. "Sie ist natürlich schon sehr besonders, weil sie fahren konnte und man ganz viel mit Pyro und Lichteffekten gearbeitet hat." So könne er Lieder "viel besser inszenieren". An Open Airs liebe er dagegen "den Festival-Vibe" und die Stimmung beim Sonnenuntergang.

So findet Wincent Weiss auf Tour Zeit für sich selbst

Seit rund zehn Jahren geht Weiss regelmäßig auf Tour. Lampenfieber ist inzwischen für ihn die Ausnahme. Doch auch darauf ist er vorbereitet. "Ich schaue mir dann alte Videos von Konzerten an und sehe, dass die Leute glücklich sind und mitsingen. Mit der Motivation gehe ich dann auf die Bühne."

Trotz vollem Terminkalender nimmt sich Wincent Weiss bewusst auch Auszeiten - etwa beim regelmäßigen Spazierengehen, wie hier beim "Gum Walk". Das helfe ihm besonders vor Konzerten, sagt er. Auch Musik hören oder den Stress einfach mal rauszuschreien, tue ihm gut. Außerdem "gehe ich an den meisten Tagen zwei Stunden alleine zum Sport. Ich nehme niemanden mit, weil ich für mich alleine sein, Musik hören und trainieren möchte. Danach gehe ich tiefenentspannt zurück zur Arbeit." Auch die Fahrten zwischen den Konzerten nutzt er zum Abschalten. "Ich fahre alleine, damit ich nicht im Tourbus bin und Zeit für mich selbst habe", erklärt Weiss.

So entdeckte er auch seine neue Leidenschaft für Autos, die er in Zukunft teilen will. "Ein Projekt ist aktuell das Basteln an Autos. Ich schraube viel an Oldtimern herum und bin oft in der Werkstatt. Das filme ich irgendwann ab und starte einen Zweitkanal auf YouTube", verrät der Sänger über seine Zukunftspläne.