Im Juli 2025 verlor die Musikwelt Ozzy Osbourne. Der Tod der Metal-Legende kam für die Familie und die Öffentlichkeit sehr überraschend: Laut seinem Sohn Jack verlief sogar der letzte Morgen noch ganz normal.
Ozzy Osbourne (1948-2025) starb im vergangenen Juli mit 76 Jahren nur wenige Wochen nach seinem letzten Konzert. Wie später bekannt wurde, erlitt er einen Herzinfarkt, ausgelöst durch eine Herzkrankheit und seine Parkinson-Erkrankung. Kurz vor seinem Tod verlief der Tag jedoch offenbar ganz unspektakulär. Das erzählte sein Sohn Jack Osbourne (40) im Videopodcast "Hate to Break it to Ya".