Im Juli 2025 verlor die Musikwelt Ozzy Osbourne. Der Tod der Metal-Legende kam für die Familie und die Öffentlichkeit sehr überraschend: Laut seinem Sohn Jack verlief sogar der letzte Morgen noch ganz normal.

Ozzy Osbourne (1948-2025) starb im vergangenen Juli mit 76 Jahren nur wenige Wochen nach seinem letzten Konzert. Wie später bekannt wurde, erlitt er einen Herzinfarkt, ausgelöst durch eine Herzkrankheit und seine Parkinson-Erkrankung. Kurz vor seinem Tod verlief der Tag jedoch offenbar ganz unspektakulär. Das erzählte sein Sohn Jack Osbourne (40) im Videopodcast "Hate to Break it to Ya".

Ozzy Osbourne wirkte ganz normal Jack Osbourne bestätigte zunächst, dass der Tod "eine Überraschung" war. "Natürlich wusste jeder, dass er krank war", sagte er. "Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde." Über die letzten Stunden der Heavy-Metal-Legende berichtete er dann: "Selbst an dem Morgen, bevor er starb, passierte nichts Dramatisches." Der Sänger habe sich ganz normal verhalten. "Er war aufgestanden, ging seinen Gewohnheiten nach, frühstückte etwas, und das war alles."

Doch nach seiner großen Abschiedsshow mit Black Sabbath am 5. Juli habe Jack gemerkt, dass sich etwas verändert hatte. "Ich glaube, er hatte abgeschlossen", mutmaßte er. An diesem Abend habe sich sein Vater im Spiegel betrachtet und gesagt: "Ich glaube, ich werde mir die Haare abschneiden." Als sein Sohn nach dem Grund fragte, antwortete der Musiker: "Ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Ich bin kein Rockstar mehr." Denke Jack jetzt daran zurück, erkenne er: "Ja, er hatte abgeschlossen. Er war mit seiner Reise zufrieden."

Jack Osbourne erreichte die traurige Nachricht mitten in der Nacht

Von seinem Tod erfuhr Jack Osbourne in der Nacht zum 22. Juli, wie er in einer Videobotschaft erzählt hatte. Ein langjähriger Mitarbeiter klopfte um 3:45 Uhr an seine Tür. "Als ich durch mein Fenster schaute und sah, dass er es war, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war", erinnerte er sich.

Wenig später gab die Familie Ozzy Osbournes Tod in einem Statement bekannt. "Mit mehr Trauer, als bloße Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen von uns gegangen ist", hieß es darin. Er sei "bei seiner Familie und umgeben von Liebe" gewesen. Der Black-Sabbath-Star hinterließ seine Ehefrau Sharon Osbourne sowie die gemeinsamen Kinder Aimee, Kelly und Jack. Aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley stammen seine Kinder Jessica und Louis Osbourne sowie sein Adoptivsohn Elliot Kingsley.