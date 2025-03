Der Moment vor dem Traualtar: Millie Bobby Brown berichtet von ihrer Hochzeit: So real und rein

Millie Bobby Brown (21) hat in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" einige Details von ihrer Hochzeit verraten. Die "Stranger Things"-Schauspielerin hatte ihren Freund Jake Bongiovi (22) letztes Jahr in einer privaten Zeremonie geheiratet. Über ihren großen Tag sagte sie nun: "Ich hasse es, diese Person zu sein, aber es war perfekt."

Dafür sorgte nicht zuletzt die Schauspielerin selbst. Wie sie auch zugab, hatte sie alles unter Kontrolle: "Als ich auftauchte, führte ich natürlich Regie, denn das ist meine Art", sagte sie lachend. Weiter scherzte sie, dass sie den Leuten ihre Anweisungen gegeben und sie auf ihre Plätze verwiesen habe.

"Es fühlte sich so schön an"

Auf dem Weg zum Traualtar hätte sich ihre Perspektive allerdings geändert: "Alles wurde so real und rein und nichts daran war eine Inszenierung. Es fühlte sich so schön an", sagte sie und beschrieb es als "die bedeutungsvollste Sache, die ich je in meinem Leben getan habe". Den Clip teilte Brown auch auf ihrem Instagram-Account. Dort hatte sie nach ihrer Hochzeit auch Bilder von ihrem Kleid, der Location, ihrem Mann und der Afterparty gepostet.

Damit der Moment vor dem Traualtar so perfekt sein konnte, hatte Brown auch im Vorfeld schon alles gegeben. Weil sie Angst hatte, dass Fotografen bei der Anprobe Bilder von ihrem Hochzeitskleid in Umlauf bringen könnten, führte sie die Paparazzi extra auf eine falsche Fährte: Sie probierte ein anderes Kleid an, dass "das komplette Gegenteil" von ihrem tatsächlichen Kleid war und ließ sich darin von den Fotografen einfangen.

Brown wünscht sich eine große Familie

Brown und der Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (63) sorgten 2021 das erste Mal für Gerüchte über eine mögliche Beziehung. Im April 2023 gaben sie ihre Verlobung bekannt, im Mai 2024 heirateten sie. Eine Familie steht ebenfalls auf Browns Plan, wie sie kürzlich im Podcast "Smartless" verriet. Demnach wolle sie eine große Familie und können sich auch vorstellen, zu adoptieren.