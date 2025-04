Der Moderator und Musiker macht Schluss: Nach 22 Jahren: Werner Schmidbauer lädt zum letzten Gipfeltreffen

Musiker und Moderator Werner Schmidbauer (63) macht sich ein letztes Mal auf zu einem "Gipfeltreffen". Nach 22 Jahren ist Schluss, wie der Bayerische Rundfunk ankündigt. Schmidbauer verabschiedet sich demnach auf eigenen Wunsch von der beliebten Talkshow, in der er mit Promigästen und interessanten Persönlichkeiten auf Berge wandert. Das Multitalent möchte sich stärker seiner Musik widmen.

"Gipfeltreffen" war Werner Schmidbauers "Herzensformat"

Erstmals wurde das von Schmidbauer erfundene Format im April 2003 ausgestrahlt, damals mit dem inzwischen verstorbenen Elmar Wepper (1944-2023) als Gast. 22 Jahre später soll am 18. April (Karfreitag) um 17:45 Uhr die letzte Ausgabe mit dem Moderator ausgestrahlt werden. Am Ostermontag, den 21. April, gibt es ebenfalls um 17:45 Uhr ein Best-of unter dem Motto "Momentensammler" zu sehen, in dem Schmidbauer auf die vergangenen Folgen zurückblickt.

Lesen Sie auch

"'Wenn's an der Zeit ist' heißt eins meiner Lieder - und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören", wird Schmidbauer in der Mitteilung zitiert. "Für mich ist es an der Zeit, mich von diesem, meinem Herzensformat, zu trennen, um neue Wege zu gehen und mehr Zeit für meine ebenso geliebte Musik zu haben." Sein letzter Gesprächsgast wird Martin Kälberer (57) sein, einer der besten Freunde Schmidbauers und dessen musikalischer Begleiter. Passend dazu zeigt das BR Fernsehen bereits am 17. April um 22:45 Uhr einen Konzertmitschnitt von "Schmidbauer & Kälberer laden ein..." auf dem Münchner Tollwood-Festival 2024, auf dem die Band SchmidbauerS eine Wiedervereinigung feierte.

Schmidbauer bleibt dem BR und den Zuschauern erhalten

Für Schmidbauer soll es aber offenbar kein genereller TV-Abschied werden. "Der Erfolg von Gipfeltreffen ist untrennbar mit ihm verbunden - seine Leidenschaft für Menschen, Gespräche und Natur waren in jeder Folge spürbar", erklärt Iris Mayerhofer, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung und Heimat des BR. "Am Berg werden wir Werner Schmidbauer vermissen, als beliebtes BR-Gesicht werden wir ihn weiter im Programm sehen."

126 Episoden sind laut des Senders in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten entstanden. Schmidbauer sei im Rahmen der Sendung rund 50.000 Höhenmeter gelaufen. Zu den Gästen gehörten unter anderem Schauspielerin Uschi Glas (81), Skilegende Rosi Mittermaier (1950-2023) oder auch die Musiker Fredl Fesl (1947-2024) und Konstantin Wecker (77).