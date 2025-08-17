Der Moderator starb mit 89 Jahren: Stars trauern um italienische TV-Ikone Pippo Baudo

Große Trauer in Italien: Der beliebte Showmaster Pippo Baudo ist tot. Promis wie Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti und Laura Pausini drückten bereits ihr Beileid aus und erinnerten in emotionalen Beiträgen an den Verstorbenen.
Der italienische Showmaster Pippo Baudo (1936-2025) ist am 16. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Er galt als "König" des italienischen Fernsehens. Der gebürtige Sizilianer moderierte seit den 1960er Jahren zahlreiche erfolgreiche RAI-Sendungen und 13 Ausgaben des beliebten Songfestivals von Sanremo. Während seiner langen Karriere verhalf er vielen Künstlerinnen und Künstlern zum Durchbruch, etwa Laura Pausini, Eros Ramazzotti und Andrea Bocelli. Viele prominente Wegbegleiter reagierten betroffen auf die Nachricht von seinem Tod.