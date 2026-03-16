Der Moderator im Interview: Jochen Schropp über sein neues Leben nach der Trennung

Jochen Schropp spricht offen über das Ende seiner Ehe, sein Leben als Single und seinen neuen Videopodcast rund um mentale Gesundheit, Beziehungen und persönliche Entwicklung.
Was macht ein glückliches, erfülltes Leben eigentlich aus? Unter anderem dieser Frage geht Jochen Schropp (47) in seinem neuen wöchentlichen Videopodcast "Happy Life" (ab 19. März bei Podimo) nach. Gemeinsam mit Gästen sowie Expertinnen und Experten wolle er "spannende, ehrliche und inspirierende Gespräche mit Menschen liefern, die den Hörerinnen und Hörern helfen sollen, ein glücklicheres, zufriedeneres Leben zu führen", erklärt der Moderator und Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.