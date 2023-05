5 Tamer Galal bei seinem Titelgewinn als Mister Universum 2004 Foto:

Vor 15 Jahren wurde Tamer Galal zu einem der besten Bodybuilder der Welt gewählt. Doch er steht für mehr als Muskel und Posieren: Heute arbeitet er in Ludwigsburg als Coach für Ernährung und Wohlbefinden – und verhilft Kunden zum Wunschgewicht.









Ludwigsburg - Tamer Galal hat sich für Grün entschieden, ein helles, leuchtendes. Das Haus, in dem sich der Seminarraum des Bodyplanet befindet, ist ein knallbunter Farbtupfer in der grauweißen Häuserreihe der Leonberger Straße in Ludwigsburg. Die Tür geht auf und Mister Universum 2004 steht darin: mittelgroß, schwarze Jeans, schwarzer Ledergürtel mit Hermes-H und schwarzes enges T-Shirt. Der Kopf kahl, die Schultern breit, die Oberarme definiert, das Lächeln warm, der Händedruck sensibel.