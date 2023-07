1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) und Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Regierungschef lobt Grünen-Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz und betont, bisher seien in der Regel die Fraktionschefs Ministerpräsident geworden. Die Nachfolgediskussion gewinnt damit an Dynamik.









Stuttgart - So deutlich hat Winfried Kretschmann das noch nie gesagt: Wenn es um seine Nachfolge geht, fällt ihm als erstes der Name des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz ein. „Ohne den läuft mal gar nichts“, sagte er auf einer Veranstaltung am Dienstagabend. Und er vergaß nicht zu erwähnen, dass die Regierungschefs vor ihm den Stab sehr häufig an ihre mächtigen Statthalter im Parlament weiter gereicht haben.