Der Metallic-Look neu interpretiert: Glänzender Auftritt von Cate Blanchett in Löffel-Oberteil

1 Schauspielerin Cate Blanchett trägt zum "Borderlands"-Screening Silber. Foto: imago/NurPhoto / Image Press Agency

Cate Blanchett hat ihr Besteck zur Vorführung der Videospielverfilmung "Borderlands", in dem sie eine Kopfgeldjägerin mimt, selbst mitgebracht. Ihr Red-Carpet-Outfit bestand aus silbernen Suppenlöffeln.











Nicht nur ihre Ausstrahlung hatte an diesem Abend eine magnetische Wirkung: Bei der Vorführung des neuen Films "Borderlands" ist Schauspielerin Cate Blanchett (55) in einem Design aus Löffeln über den roten Teppich stolziert. Auf den Fotos der anwesenden Fotografen vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood glänzt die oscarprämierte Leinwand-Schönheit buchstäblich mit einem Haufen Suppenbesteck an ihrem Oberkörper baumelnd.