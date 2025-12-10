Der Meisterdieb kehrt zurück: Netflix bringt Lupin im Herbst 2026 mit Staffel vier zurück

Nach längerer Pause meldet sich "Lupin" zurück: Staffel vier umfasst acht neue Folgen und erscheint im Herbst 2026 bei Netflix. Fans dürfen sich auf Pariser Kulissen und spektakuläre neue Abenteuer des Meisterdiebs freuen.

"Lupin", die französische Erfolgsserie von Netflix mit Omar Sy (47) in der Hauptrolle, kehrt im Herbst 2026 mit der vierten Staffel zurück. Das gab der Streamingdienst auf Instagram bekannt. Die TV-Show ist eine der beliebtesten nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix und handelt von einem Meisterdieb namens Assane Diop, der in Paris Rache an einer mächtigen Verbrecherfamilie nimmt.

Die vierte Staffel der Serie soll laut "Variety" acht Folgen beinhalten und wird etwa drei Jahre nach der Veröffentlichung von Teil drei erscheinen. Die letzten Folgen waren im Oktober 2023 veröffentlicht worden.

Dreharbeiten fanden in Paris statt

Für Staffel vier wurde Medienberichten zufolge im Mai 2025 offiziell mit den Dreharbeiten begonnen - zahlreiche Szenen entstanden mitten in Paris, mit Straßensperrungen unter anderem im angesagten 16. Arrondissement sowie an klassischen Schauplätzen wie der Seine. Die Serie ist dafür bekannt, Schauplätze und Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt in die Handlung einzubauen.

"Lupin" wurde weltweit zum Hit: Die erste Staffel, die Anfang 2021 Premiere feierte, erreichte als erste französischsprachige Serie in mehreren Ländern, darunter auch den USA, Platz eins der Netflix-Charts. Die Serie basiert auf der fiktiven Romanfigur Arsène Lupin von Schriftsteller Maurice Leblanc.