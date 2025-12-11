Johnny Depp plant Großes: Der Hollywoodstar produziert die erste englischsprachige Verfilmung des russischen Klassikers "Der Meister und Margarita" - damit nimmt sein Comeback weiter Fahrt auf.
Johnny Depps (62) Rückkehr ins Rampenlicht nimmt weiter Fahrt auf. Der Hollywood-Star widmet sich offenbar einem der bedeutendsten Werke der Weltliteratur: Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Depp die erste englischsprachige Spielfilmadaption von Michail Bulgakows Meisterwerk "Der Meister und Margarita" produzieren.