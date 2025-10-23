Der Maler Philipp Klein: Nackte Frauen waren sein liebstes Motiv

Er war erfolgreich und malte so gut wie die französischen Impressionisten. Warum wurde der Mannheimer Maler Philipp Klein vergessen?
Die Welt ist ungerecht. Davon können auch Künstler ein Lied singen. Der eine schafft es ins Museum. Der andere schafft es auch ins Museum, seine Werke aber versauern im Depot. Wie der Zufall bei Künstlerkarrieren mitmischt, zeigt derzeit ein ungewöhnlicher Fall: Philipp Klein. Der Mannheimer Künstler war vor mehr als hundert Jahren ein erfolgreicher Impressionist. Er stellte mit den ganz Großen wie Claude Monet, Wassily Kandinsky oder Edvard Munch aus. Trotzdem werden sich jetzt bei der großen Ausstellung in Mannheim viele fragen: „Wer, bitte, ist dieser Philipp Klein?“