„Eines der schönsten Ateliers, das ich kenne, ist das von Moritz Baumgartl. Man fühlt sich ins Reich des armen Poeten von Karl Spitzweg versetzt“, sagt der Stuttgarter Kunstvermittler Tobias Wall im Dezember 2017 nach einem Besuch bei Baumgartl.

Moritz Baumgartl, Die Eierwerfer Foto: Moritz Baumgartl/Galerie Bayer

Wall sieht in der Arbeitsbühne des damals 83-jährigen Stuttgarter Malers, 2018 für sein Lebenswerk mit dem Erich-Heckel-Preis des Künstlerbundes Baden-Württemberg geehrt, einen „Künstlerkosmos“. Tatsächlich spiegelt dies die künstlerischen Äußerungen Baumgartls. Seine Bildwelt war mit Anspielungen auf Geschichte und Geschichten gespickt, und der bittere Unterton seiner Ironie galt immer ebenso dem Glauben an das Militärische wie auch einer aus seiner Sicht ausufernden Kunstwelt. In der Nacht zum 8. Juli ist Moritz Baumgartl, von 1976 bis 2000 in der allgemeinen künstlerischen Ausbildung eine prägende Lehrerfigur an der Stuttgarter Kunstakademie, wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag gestorben.