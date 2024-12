Der Luxus-Skiort zieht die Stars an: Diese Promis verbringen ihren Weihnachtsurlaub 2024 in Aspen

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit zieht Aspen in Colorado diverse Prominente an, die dort ihren Winterurlaub verbringen. Diese Stars wurden dieses Jahr schon dort gesichtet.

Der berühmte Skiort Aspen in Colorado ist die perfekte Destination für alle, die sich rund um Weihnachten und den Jahreswechsel nach einem exklusiven und luxuriösen Winterurlaub sehen. Jahr für Jahr lockt das winterliche Paradies in den Rocky Mountains daher Prominente an, die hier ihre Weihnachtsferien verbringen. Auch 2024 sind wieder einige Berühmtheiten zusammen mit ihren Familien dorthin gereist, um die Feiertage und Silvester in luxuriösen Chalets, auf der Skipiste oder bei einem winterlichen Einkaufsbummel zu verbringen. Welche Stars sind dieses Jahr schon dort gesichtet worden?

Heidi Klum und Tom Kaulitz

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) verbringen die Weihnachtsferien 2024 mit der ganzen Familie in Aspen. Mit von der Partie in den Rocky Mountains sind Heidi Klums Kinder sowie Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) und Aris Rachevsky (21), der Freund von Leni Klum (20).

Lesen Sie auch

Auf Instagram postete die "GNTM"-Chefin diverse Eindrücke von der Familien-Auszeit. Unter anderem waren sie gemeinsam beim Skifahren und Rodeln. Auch ein kleines Weihnachtskonzert von Schauspielerin Kate Hudson (45), die ebenfalls mit ihrer Familie zu Weihnachten in Aspen weilt, ließen sie sich nicht entgehen.

Goldie Hawn und Kurt Russell

Kate Hudson ist mit ihrer Mutter Goldie Hawn (79) sowie deren Partner Kurt Russell (73) im Weihnachtsurlaub in Aspen. Laut "Hello" verbringt das Hollywood-Paar seine Winterferien traditionell seit 40 Jahren in den Rocky Mountains, dort gehört ihnen seit 1983 ein Haus in den Bergen.

Mit dabei sind dieses Jahr außerdem Hudsons Partner Danny Fujikawa (38) sowie ihr älterer Bruder Oliver Hudson (48) mit seiner Ehefrau Erinn Hudson (51) und den gemeinsamen Kindern Wilder (17), Bodhi (14) und Rio (11).

Ihre ersten Weihnachtsferien seit der Trennung von Ben Affleck (52) verbringt Jennifer Lopez (55) in Aspen. Dort wurde sie unter anderem bei einem Einkaufsbummel nach den Weihnachtsfeiertagen mit ihrem Kind Emme (16) gesichtet.

Laut "Daily Mail" teilt sich J.Lo in diesem Jahr ein Haus in den Rocky Mountains mit ihrer jüngeren Schwester Lynda Lopez (53), die ihre 16-jährige Tochter Lucie mit in die Winterferien genommen hat. Nicht bekannt ist hingegen, ob auch Emmes Zwillingsbruder Max (16) mit in die Berge gefahren ist. Auf den Fotos, die seine Mutter auf Instagram postete, war er nicht zu sehen.

Ian Somerhalder und Nikki Reed

Wahre Aspen-Fans sind offenbar auch Ian Somerhalder (46) und seine Frau Nikki Reed (36). Der "Vampire Diaries"-Star und die "Twilight"-Darstellerin wurden bereits kurz vor Weihnachten in Aspen gesichtet. Auf Instagram postete Somerhalder ein begeistertes Video über den berühmten Skiort, den sie dieses Jahr offenbar nur kurz besuchten.

Auch Reed veröffentlichte einen Beitrag auf der Plattform, in dem sie sich darüber freute, in den Rocky Mountains Schnee-Polo gespielt und heiße Schokolade getrunken zu haben. Offenbar plant das Paar aber bald mehr Zeit in Colorado zu verbringen: "Bis in wenigen Wochen, Aspen!", schreibt die Schauspielerin am Ende ihres Posts.

Mariah Carey

Welcher Ort wäre für die "Queen of Christmas" passender, um ihren Weihnachtsurlaub dort zu verbringen? Natürlich ist auch Mariah Carey (55) in dem Nobel-Skiort.

Sie wurde einige Male im Ort gesichtet, zudem teilte sie auf ihrem Instagram-Kanal mehrere Fotos ihrer Weihnachtsfeierlichkeiten. Auf den Schnappschüssen waren auch ihre Zwillinge Moroccan und Monroe (13) zu sehen.