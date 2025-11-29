Der Leuchtriese im Gäu: Der Christ-Mammutbaum leuchtet

1 1,5 Kilometer ist die Lichterkette lang, die den 33,5 Meter hohen Mammutbaum in Herrenberg umspannt. Foto: Stefanie Schlecht

Der höchste Christbaum im Großraum Stuttgart brennt wieder. Die Macher des Herrenberger Weihachtsdorfs haben am Samstagabend den Schalter umgelegt.











Immer mehr Leute kamen am Samstagabend zum Weihnachts-Winterdorf nach Herrenberg, denn sie wollten die festliche Illumination des größten geschmückten Weihnachtsbaums im Großraum Stuttgart anschauen. 14 Pavillons und drei Stände mit Essenausgaben standen auf dem Platz vor dem Herrenberger Naturfreundehaus, und die Band Joe Vox stimmte sich gerade ein. Das alles unter einem riesigen 33,5 Meter hohen Mammutbaum, dessen Schatten allmählich in Dunkelheit und Lichterglanz verschwand.