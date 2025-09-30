Der letzte Bulle: Starttermin in Sat.1 steht jetzt auch fest

Prime Video hatte bereits angekündigt, wann das Seriencomeback von "Der letzte Bulle" beim Streamingdienst zu sehen sein wird. Jetzt steht auch fest, wann die Rückkehr von Mick Brisgau im Free-TV ansteht.
Prime Video hat am vergangenen Montag verkündet, dass die sechste Staffel "Der letzte Bulle" ab 31. Oktober startet. Bisher hieß es, dass das Comeback der Kultserie rund um Polizist Mick Brisgau (Henning Baum, 53) vier Wochen später im linearen TV in Sat.1 zu sehen sein wird. Jetzt gibt es einen konkreten Termin.