Aus Istanbul an den Neckar: Güldide Duran unterrichtet Flüchtlingskinder aus der Ukraine in der Rosensteinschule im Nordbahnhofviertel.

Es ist nicht lange her, da war Güldide Duran selbst ganz neu in Deutschland und musste die Sprache lernen. Das war im Jahr 2019. Jetzt unterrichtet die 27-Jährige Flüchtlingskinder aus der Ukraine in einer Vorbereitungsklasse an der Rosensteinschule im Stuttgarter Norden.