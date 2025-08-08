Der Lehrer: Drehstart! Hendrik Duryn steht wieder vor der Kamera

Der Kultlehrer ist zurück: Hendrik Duryn dreht in Leipzig neue Folgen von "Der Lehrer". Mit frischem Cast, Herz und Humor stellt sich Stefan Vollmer erneut dem turbulenten Schulalltag - und einer temperamentvollen Nachbarin.
Die Kultfigur ist zurück im Klassenzimmer: Hendrik Duryn (57) steht wieder als charismatischer, unkonventioneller Lehrer Stefan Vollmer vor der Kamera. Nach einer längeren Pause hat in Leipzig und Umgebung der Dreh für sechs neue Folgen der preisgekrönten RTL-Serie "Der Lehrer" begonnen. Produziert wird erneut im Auftrag von RTL.