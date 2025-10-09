John Lennon war mehr als nur ein Beatle. Als Musiker, Künstler und Friedensaktivist prägte er die Popkultur wie kaum ein anderer. Sein gewaltsamer Tod machte ihn endgültig zur Legende. Am 9. Oktober wäre 85 Jahre alt geworden.
John Lennon war erst 40 Jahre alt, als er am 8. Dezember 1980 durch ein Attentat aus dem Leben gerissen wurde. Sein gewaltsamer Tod erschütterte Millionen Menschen weltweit. Doch vergessen wurde er nie - auch 45 Jahre später bleibt Lennon ein Idol, dessen Musik und Botschaften Generationen bewegen. Am 9. Oktober würde er seinen 85. Geburtstag feiern.