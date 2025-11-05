Sternekoch Daniel Gottschlich setzt zuhause nach einem langen Arbeitstag auf "unkompliziertes" Essen. Im Interview verrät er außerdem, ob er Fan der Serie "The Bear" ist.
Daniel Gottschlich (42) setzt zuhause auf "unkompliziertes" Essen: Meistens reiche ihm "ein einfaches Gericht - ein Teller Nudeln oder etwas Leckeres bei meiner Mutter. Damit bin ich vollkommen zufrieden", erklärt der Sternekoch im Interview. Um außergewöhnliche Gerichte zu kreieren, setzt er dagegen unter anderem auf den französischen Wermut Noilly Prat, mit dem er jetzt seine Partnerschaft fortsetzt. Hobbyköchen verrät er zudem, welche "drei kleinen Elemente" für fast alle herzhaften Gerichte den Unterschied machen und einen besonderen Kniff aus der Sterneküche.