Der Kommentar: Einfache Wahrheiten

1 Wind weht auf Höhenlagen besser – und die sind in Baden-Württemberg eben oft bewaldet. Foto: Andy Ilmberger/ Adobe

Vorsicht vor Leuten, die alles so kompliziert wie möglich machen, findet unser Redakteur Ulrich Stolte.











Link kopiert



Vorsicht vor Leuten, die gegen einfache Wahrheiten polemisieren. Es keimt der Verdacht auf, dass diese Leute die Wahrheit vernebeln wollen, indem sie die Dinge so kompliziert wie möglich machen, indem sie sich in tausend an den Haaren herbeigezogenen Nebenaspekten verlieren, um die politische Meinung abseits der Wahrheiten zu beeinflussen. In dieser Gemengelage gibt es den einfachen schwäbischen Spruch: „Ois isch gwies, an Acker isch koi Wies.“ Etwa so übersetzt: Eines ist gewiss, ein Acker ist keine Wiese. Was das mit den geplanten Windrädern im Herrenberger Spitalwald zu tun hat? Auch in diesem Punkt gibt es zwei einfache Wahrheiten. Wahrheit eins: Der Klimawandel schadet dem Wald am meisten. Wahrheit zwei: Ohne CO2-neutrale Energie-Erzeugung lässt sich der Klimawandel nicht stoppen.