Kritik zum Tatort aus Köln Nicht mal mehr die Currywurst

Von Michael Setzer 18. März 2018 - 21:45 Uhr

Wir haben gesehen: „Mitgehangen“, mal wieder ein starker „Tatort“ aus Köln. Die Kommissare Ballauf und Schenk verzweifeln an sich selbst und an einer Leiche im Kofferraum.





Köln - Eine Leiche wurde mitsamt Auto in einem Baggersee versenkt. Das ist gar nicht schön. Aber auch die Beziehung zwischen den Ermittlern Ballauf und Schenk hat schon freundlichere Tage gesehen. So war der Tatort aus Köln:

Die Handlung in zwei Sätzen

Aus einem Baggersee wird ein Auto geborgen – im Kofferraum: eine Leiche. Auf der Suche nach dem Täter zerfällt für alle Beteiligten die kleine Welt.

Zahl der Leichen

Zwei.

Mitgehangen

„Scheiße!“, sagt Ballauf. Matthes Grevel hat sich in seiner Zelle erhängt. Schenk, der Ballaufs neuerliche Härte bei den Ermittlungen missbilligt, explodiert: „Weichgekocht!“

Zum Heulen

Zur Deeskalation ihrer Streitigkeiten schlägt Schenk „Currywurst?“ vor, den Versöhnungssex heterosexueller Männer. Ballauf geht lieber schwimmen, Schenk isst alleine.

Zeitmaschine

Wenn der neue Assistent Norbert Jütte (Roland Riebeling) noch eine Schippe mehr entschleunigt, reist er in der Zeit zurück. Tobias, der etatmäßige Assistent, ist schon auf Reisen: Flitterwochen in Las Vegas.

Zynismus

Verstörend, wie Matthes Grevel (Moritz Grove) seine Ehefrau im „roten Salon“ der JVA vergewaltigt und kopflos seine Wut an ihr auslässt, als wäre sie ein Boxsack. Die Beamtin tröstet die Frau: „Die meisten hier drin wären mit einer Professionellen besser bedient“. Frau Grevel (Lavinia Wilson) antwortet: „Aber Ehefrauen kosten nichts“.

Oh, Leonard

Ballauf und Schenk überbringen Katrin Grevel die Nachricht vom Selbstmord ihres Ehemanns. Sagenhaft, wie Leonard Cohens „It seemed the better Way“ einer eh schon aufwühlenden Szene noch mehr Tragik impft.

Unser Fazit

Der Fall, geschenkt. Alles andere außenrum: sehr stark.

Spannung

Note 2

Logik

Note 2