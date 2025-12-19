Der kleine Lord im TV: Wie geht es Ricky Schroder heute?

Ricky Schroder begeistert nach wie vor Millionen als "Der kleine Lord". Heute führt der einstige Kinderstar ein zurückgezogenes, religiös geprägtes Leben auf einer Farm - weit weg von Hollywood. Doch seine politischen Aussagen sorgen immer wieder für Diskussionen.
"Der kleine Lord" (1980) läuft auch in diesem Jahr wieder traditionell am letzten Freitag - diesmal ist es der 19. Dezember - vor Weihnachten um 20:15 Uhr im Ersten und markiert für viele Zuschauer den inoffiziellen Start des TV-Weihnachtsprogramms. Hauptdarsteller Ricky Schroder (55), der als Kind mit seiner Rolle als freundlicher und empathischer Cedric Errol berühmt wurde, lebt heute ein weitgehend zurückgezogenes, aber politisch und ideologisch umstrittenes Leben in den USA.