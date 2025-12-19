Der kleine Lord im TV: Wie geht es Ricky Schroder heute?

Ricky Schroder begeistert nach wie vor Millionen als "Der kleine Lord". Heute führt der einstige Kinderstar ein zurückgezogenes, religiös geprägtes Leben auf einer Farm - weit weg von Hollywood. Doch seine politischen Aussagen sorgen immer wieder für Diskussionen.

"Der kleine Lord" (1980) läuft auch in diesem Jahr wieder traditionell am letzten Freitag - diesmal ist es der 19. Dezember - vor Weihnachten um 20:15 Uhr im Ersten und markiert für viele Zuschauer den inoffiziellen Start des TV-Weihnachtsprogramms. Hauptdarsteller Ricky Schroder (55), der als Kind mit seiner Rolle als freundlicher und empathischer Cedric Errol berühmt wurde, lebt heute ein weitgehend zurückgezogenes, aber politisch und ideologisch umstrittenes Leben in den USA.​

Weitere Ausstrahlungen des Klassikers, der auf dem Kinderbuch von Frances Hodgson Burnett basiert, folgen an den Feiertagen auf verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern wie ARD, rbb oder Schweizer Fernsehen, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer mehrere Gelegenheiten haben, den Film linear zu sehen. Zusätzlich ist "Der kleine Lord" teils auch bei diversen Streamingdiensten wie Prime Video oder Apple TV verfügbar.

Ricky Schroders Karriere nach dem Kinderstar-Ruhm

Ricky Schroder war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten erst etwa neun Jahre alt und hatte kurz zuvor bereits einen Golden Globe als Bester Nachwuchsdarsteller für seine Rolle im Boxdrama "Der Champ" (1979) gewonnen. Nach "Der kleine Lord" blieb er im Schauspielgeschäft und war unter anderem in der Sitcom "Silver Spoons" sowie später in Serien wie "NYPD Blue", "Scrubs" und "24" zu sehen.​

In den 2000er- und 2010er-Jahren versuchte Schroder sich auch hinter der Kamera als Produzent und Regisseur, unter anderem bei TV-Produktionen und kleineren Filmprojekten. Anerkennung bekam er etwa für seine Mitwirkung am TV-Film "Dolly Parton's Coat of Many Colors" (2015), in dem er den Vater der Country-Ikone spielte.​

Privates Leben und Kontroversen

Während Schroder früher vor allem als sympathischer Kinderstar wahrgenommen wurde, geriet er in den vergangenen Jahren eher unfreiwillig in den Schlagzeilen. 2019 wurde ihm zweimal binnen eines Jahres häusliche Gewalt vorgeworfen. Das Gericht hatte den Fall später zwar fallen gelassen, Schroder sei aber "vor dem Gericht der Medien verurteilt" worden, beschwerte er sich 2020 in einem Interview mit der "New York Post". "Mein Ruf wurde zerstört."

Parallel dazu ging er mit seinen politischen Ansichten in die Öffentlichkeit: Schroder positionierte sich deutlich als konservativer Republikaner, trat während der Corona-Pandemie als Gegner von Maskenpflicht und Impfungen auf. In Videos, die er 2021 bei Instagram postete, attackierte er etwa Angestellte eines Supermarkts wegen der Einhaltung von Maskenregeln und warf prominenten Musikern wie der Band Foo Fighters vor, sich von der Pharmaindustrie "kaufen" zu lassen.​

Wie lebt Ricky Schroder heute?

Heute ist Ricky Schroder Mitte fünfzig, lebt in den USA und spielt in Hollywood faktisch keine Rolle mehr, da größere Rollenangebote ausbleiben. Statt auf roten Teppichen tritt er vor allem über Social Media in Erscheinung, wo er seine politischen und religiösen Überzeugungen sowie patriotische Botschaften teilt.​ In seinem jüngsten Post zeigt er sich mit eingegipster linker Hand auf seinem Farmgelände, wo er Kühe züchtet - die Verletzung stamme von einem der Kälber, erzählt er und liest Passagen aus der Bibel vor.

Öffentliche Auftritte auf Events oder Premieren sind selten geworden, sein letzter größerer Red-Carpet-Auftritt datiert auf das Jahr 2020. Damals erschien er mit seinen beiden Töchtern aus erster Ehe, Cambrie und Faith Schroder, zu den Directors Guild Awards im Ritz-Carlton Hotel in Los Angeles.

Seit diesem Sommer ist Ricky Schroder wieder verheiratet. Wie er "TMZ" im August verriet, fand die Trauung mit Julie Trammel bereits am 9. Juli in Cabo San Lucas, Mexiko, statt. Das Paar machte die romantische Strand-Zeremonie durch gemeinsame Posts in den sozialen Medien öffentlich.