Olaf Scholz´ Auftritt bei RTL Direkt löst im Netz gemischte Reaktionen aus. Vor allem seine Aussage, er werde sich nicht einreihen in den Kreis der Politiker, die für ein kurzes Rein und Raus zu einem Fototermin in die Ukraine reisen, sorgt für Debatten.















„Ich werde mich nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen“, sagte Olaf Scholz am Montagabend bei Pinar Atalay in RTL Direkt. Ein Besuch mache nur Sinn, wenn es Konkretes zu tun gebe. Der Kanzler verwies darauf, dass er telefonisch in engem Kontakt stehe mit der ukrainischen Regierung; auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonierte er am Freitag länger. Was dabei gesprochen wurde, „darüber spricht man nicht“, wie der Sozialdemokrat. Eines verrät er aber doch: „Ich habe ihn schon gefragt, was das alles soll“ mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine.

„Überholtes Politikverständnis“

Vor allem der Fototermin-Satz hat er im Internet kontroverse Reaktionen ausgelöst. „Das ist eine Verhöhnung des ukrainischen Volkes!“ twittert ein User:

Ein anderer bescheinigt Scholz, „Sie ziehen sich so absolut billig aus der Affäre um nicht nach Kiew zu fahren. Aber in Sachen aus der Affäre ziehen kennen sie sich ja bekanntlich bestens aus! Sie sind einfach nur feige und eine Schande als Bundeskanzler.“

Dieser Twitternutzer schlägt in die gleich Kerbe:

„Null Empathie. Null Gespür für Symbolik. Null Führung“, heißt es in einem anderen Tweet. „Ja, Olaf, dann mach halt konkrete Dinge und fahr rüber, statt beides nicht zu tun“, dazu fordert ihn ein anderer auf. „Scholz unterschätzt die Wirkung der Bilder und die Bedeutung für die Symbolik für die ukrainische Bevölkerung. Mitbringen sollte er trotzdem etwas. Aber dass Politikherstellung nicht auch über Politikdarstellung läuft, zeugt von einem überholten Politikverständnis“, so ein Kritiker.

Weitere Twitterer äußern ihren Unmut:

Wieder andere äußern Verständnis: „Ja klar kann Merz da hinfahren und sagen, er habe viel bewegt. Aber die Frage ist, was davon war Wahlkampfblabla, und was hat er tatsächlich bewegt?“, twittert ein Nutzer. „ENDLICH spricht mir #Scholz aus der Seele!!“ freut sich eine andere Userin. „Ich finde, Scholz hat hier Recht. Diese Fototermine mit Politikern sind doch albern. Er macht doch Konkretes. Ob es richtig ist, diese Waffen zu liefern? Angst vor Eskalation ist begründet.“, twittert einer besorgt.

Mit dieser Meinung ist der Twitternutzer nicht allein:

Manche nehmen Scholz’ Auftritt mit – sarkastischem – Humor:

Ein anderer bewertet den ganzen Auftritt als „für Scholz´Verhältnisse in gewisser Weise authentisch“. Das sei aber nicht Scholz geschuldet – sondern der Moderatorin Pinar Atalay.