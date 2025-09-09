Der Kanzler auf der IAA: Merz redet die Autoindustrie stark

Friedrich Merz präsentiert sich auf der IAA als Autokanzler. Dessen Ziel ist es, den Standort Deutschland so schnell wie möglich stark zu machen.
Wie stark sich der Blick des amtierenden Kanzlers auf die deutsche Autoindustrie von dem seines Vorgängers unterscheidet, wird bei der Eröffnung der IAA Mobility deutlich. Bei deren letzten Ausgabe vor zwei Jahren war der Blick von Olaf Scholz (SPD) unmittelbar nach einem Joggingunfall durch eine Augenklappe etwas eingeschränkt. Die perfekte Sicht hat diesmal sein Nachfolger Friedrich Merz, die er seiner beachtlichen Körpergröße von 1,98 Metern zu verdanken hat.