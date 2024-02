Der Kampf um die Dschungelkrone: Macht Lucy das Rennen? Das sind die Favoriten der Ex-Camper

(juw/spot) 02.02.2024 - 18:38 Uhr , aktualisiert am 02.02.2024 - 18:38 Uhr

1 Lucy Diakovska konnte bis auf eine Prüfung jedes Mal Sterne für ihr Team gewinnen. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Das Dschungelcamp-Finale rückt näher, noch fünf Kandidatinnen und Kandidaten sind im Rennen. Wer hat die größte Chance auf den Sieg, wer hat es verdient und wer wird möglicherweise unterschätzt? Die Ex-Camperinnen und -Camper geben ihr Fazit ab.











Am Sonntag entscheidet sich im Dschungelcamp-Finale, wer die begehrte Krone und das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Im Rennen sind noch "No Angels"-Mitglied Lucy Diakovska (47), Influencer Twenty4tim (23) sowie die Reality-TV-Teilnehmer Mike Heiter (31), Fabio Knez (30) und Leyla Lahouar (27). Drei von ihnen stellen sich im Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zum letzten Mal ihren Ängsten und kämpfen um die Stimmen der Anruferinnen und Anrufer. Wem die bereits ausgeschiedenen Camperinnen und Camper besonders die Daumen drücken, haben sie der Nachrichtenagentur spot on news verraten.