Torsten Sträter ist zurück bei "LOL: Last One Laughing" - und erklärt im Interview, warum er nicht nein sagen konnte, was Michelle Hunziker ihm abverlangte und weshalb sein Ehrgeiz zu gewinnen bei null liegt.
Wenn Prime Video fragt und er zeitlich kann, sagt Torsten Sträter (59) ja. So einfach ist das. Der Kabarettist aus Dortmund ist in der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" dabei, die ab dem 14. Mai in sechs Folgen auf Prime Video zu sehen ist - und er bereut die Entscheidung kein bisschen.