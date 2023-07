1 Erich Hartmann flog die Messerschmitt 109. Der einsitzige Flieger war mit rund 33 000 produzierten Maschinen das meistgebaute Jagdflugzeug der Geschichte. Foto: Archiv/imago

Mit 352 Abschüssen war Erich Hartmann der beste Kampfflieger aller Zeiten. Das Flieger-Genie wurde vor 100 Jahren in Korntal geboren und starb in Weil im Schönbuch. Er war ein Mann, der seine Leute nicht im Stich ließ, weder im Nazideutschland noch in der Bundesrepublik. Dafür hat er bitter bezahlt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sie waren erschüttert, als sie ihn sahen. Der erfolgreichste Jagdflieger der Welt, Erich Hartmann, war gesundheitlich am Ende. Doch er wollte dem Lehrer und dem Schüler der Sindelfinger Geschichtswerkstatt dieses eine Interview noch geben. Der Grund des denkwürdigen Besuches am 7. März 1990 in Weil im Schönbuch war ein handgeschriebenes Buch, das sich bis heute im Sindelfinger Stadtmuseum erhalten hat: Der 1940er-Jahrgang des späteren Goldberg-Gymnasiums hatte vereinbart, seine Kriegserlebnisse niederzuschreiben. Dieses Buch ging von Hand zu Hand und wurde meist bei Fronturlauben aktualisiert. In dieses Rundbuch hatte sich auch Erich Hartmann aus Korntal eingetragen, der mit zum Klassenverbund gehörte.