Der innere Dämon bricht aus: Auszug in Folge zwei! Sommerhaus der Stars-Kandidatin rastet aus

Das gab es noch nie im "Sommerhaus der Stars"! Ein Paar zieht schon in Folge zwei aus. Hanka schafft es nicht, ihren "inneren Dämon" unter Kontrolle zu halten. Sie stolpert über ein fast schon tragisches Missverständnis.
Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel herrscht Trubel. Schon einen Tag nach dem Start geht es am Mittwoch bei RTL (auch bei RTL+) mit "Das Sommerhaus der Stars" weiter. Folge zwei von Staffel zehn startet behaglich, fast schon langweilig. Aber so bleibt es nicht, keine Angst. Es kommt zu einer Eskalation, die beispiellos in der Geschichte der Sendung ist.