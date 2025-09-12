Der Herbst in Südtirol: Seis am Schlern: Wo Kunst auf Natur trifft

In Seis am Schlern verschmelzen Kunst und Natur auf einzigartige Weise. Der Südtiroler Ort lockt im Herbst mit Skulpturen am Wegesrand, Atelierbesuchen und einer besonderen Art, Kultur zu erleben - fernab touristischer Pfade.
Bald färbt der Herbst auch das südtiroler Örtchen Seis am Schlern in malerische Farben ein. Die Dolomiten werden dann in warmem Licht leuchten, der markante Schlern über dem Tal thronen. In diesen Wochen zeigt sich der Ort aber auch von einer anderen, etwas ungewohnten Seite - abseits der üblichen Wanderwege lockt er auch mit einem einzigartigen Mix aus Kunst und Natur.