Der Große Preis der USA: Formel 1 in Austin: Leo Neugebauer zeichnet Max Verstappen aus

Große Ehre für den deutschen Leichtathleten Leo Neugebauer (24). Der Zehnkämpfer, der seit einigen Jahren in Austin im US-Bundesstaat Texas lebt, durfte nach dem Sprint-Qualifying der Formel 1 beim Großen Preis der USA auf dem Circuit of The Americas den Red-Bull-Racing-Piloten und amtierenden Weltmeister Max Verstappen (27) als schnellsten Mann auszeichnen. Der Gewinner der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von Paris überreichte dem Niederländer dabei die Trophäe für dessen Pole-Position für das Sprintrennen. Ein Bild von Verstappen und Neugebauer bei der Siegerehrung wurde auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Formel 1 gepostet.

Neugebauer, der sich für seinen F1-Besuch ganz in Weiß mit schwarzem Cowboy-Hut zeigte, besuchte auch den deutschen Formal-1-Fahrer Nico Hülkenberg (37) bei dessen Team MoneyGram Haas in der Box. Aufnahmen davon teilte der Sportler in seinen eigenen Instagram-Storys. In einem der Videos lief Neugebauer hinter Hülkenberg und sprach in die Kamera: "Ein Mann, ein Mythos, eine Legende. Er hat es geschafft." Damit spielte er auf das gute Ergebnis von Hülkenberg an, der im Qualifying einen starken sechsten Platz erreichte.

Leo Neugebauer studiert seit 2019 in den USA

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Texas für den United States Grand Prix. Das Sprintrennen findet am Freitagabend, um 20:00 Uhr deutscher Zeit, statt. Das Qualifying für das Hauptrennen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag für 00:00 Uhr angesetzt. Am Sonntag, dem 20. Oktober 2024, startet um 21:00 Uhr dann das eigentliche Hauptrennen.

Leo Neugebauer wurde am 19. Juni 2000 im sächsischen Görlitz geboren. Seit 2019 studiert er an der University of Texas at Austin Wirtschaftswissenschaften und ist dort im Sportteam der Hochschule aktiv. Am 8. Juni 2023 löste er die deutsche Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) nach 39 Jahren mit 8836 Punkten als neuer deutscher Rekordhalter ab. Bei den olympischen Wettkämpfen im Sommer in Paris musste sich Neugebauer lediglich dem Norweger Markus Rooth (22) knapp geschlagen geben.