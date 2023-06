1 Andrew Cuomo tritt souverän auf. Foto: AFP/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo kämpft im amerikanischen Epizentrum gegen die Epidemie. Von US-Präsident Donald Trump fühlt er sich im Stich gelassen – und geht manchmal unkonventionelle Wege.









New York - Während sich in den Krankenhäusern New Yorks der Corona-Notstand abzeichnete, nahm Andrew Cuomo kein Blatt vor den Mund. Das Weiße Haus tue zu wenig, um zu helfen, und dann erwarte man dort auch noch Lob, tadelte er. „Sie wollen, dass ich Ihnen auf die Schulter klopfe, weil Sie 400 Beatmungsgeräte schicken. Was soll ich mit 400 Beatmungsgeräten, wenn ich 30 000 brauche?“ Es waren typische Sätze für einen Politiker, der keine Angst hat, sich mit anderen anzulegen, in diesem Fall mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten.