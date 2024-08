Der goldene TV-Zeitplan für heute: Olympia in Paris: Regnet es heute Gold über Deutschland?

Der Donnerstag (8. August) könnte zum goldigen Triumphtag werden. Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris, heute zum Beispiel im Ersten zu sehen, können Deutschlands Sportlerinnen und Sportler noch einmal kräftig Medaillen abräumen. Für einige von Ihnen bestehen sogar berechtigte Chancen auf eine Goldmedaille. Weitspringerin Malaika Mihambo (30) ist zweifellos Deutschlands größte Gold-Hoffnung. Aber auch andere Athletinnen und Athleten hoffen auf den Olympiasieg. Wann der Fernseher unbedingt an sein sollte, sagt dieser Gold-Zeitplan.

Gold-Glanz vor Marseille?

11:43 Uhr: Der mögliche deutsche Gold-Tag geht vergleichsweise beschaulich los. Um 11:43 Uhr findet vor der Küste von Marseille das Finalrennen in der 470er-Segelnklasse statt. Das deutsche Duo um Steuermann Simon Diesch (29) und Vorschoterin Anna Markfort (31) liegt im Klassement noch aussichtsreich im Rennen.

Gold-Chancen im Zehn-Minuten-Takt beim Kanu

Ab 13:30 Uhr: Absolut dynamisch geht es dann auf der Regatta-Strecke von Vaires-sur-Marne östlich von Paris zu. Um 13:30 Uhr steht hier das Finale im 500-Meter-Kanusprint der Männer an. Tim Hecker (26) und Partner Peter Kretschmer (32) gehören zu den Favoriten-Paaren. Gleiches gilt für das deutsche Quartett im Finale des Kanusprints der Frauen um 13:40 Uhr und für das Männer-Quartett um 13:50 Uhr in derselben Disziplin.

Einzug ins Traumfinale im Basketball?

17:30 Uhr: Um den Einzug ins Finale um Gold geht es heute ab 17:30 Uhr für das deutsche Basketball-Team der Männer. Die amtierenden Weltmeister wollen gegen Frankreich unbedingt in ihr Traumfinale gegen die USA einziehen. Gegen das französische Team gab es in der Vorrunde bereits einen überzeugenden Sieg. Dennis Schröder (30) und Co. gehen also mit viel Selbstvertrauen in ihr Halbfinale.

Klassiker auf dem Hockey-Kunstrasen

19:00 Uhr: Das Duell Deutschland gegen die Niederlande gehört zu den Klassikern des Sports - egal in welcher Sportart. Im Feldhockey-Finale der Männer duelliert sich Weltmeister Deutschland heute mit Nachbar und Erzrivale Holland um Gold. Und schon jetzt steht fest: Auf dem Kunstrasen in Paris geht es garantiert heiß her.

Gold-Ritt auf der Radrenn-Bahn?

19:15 Uhr: Radrennfahrerin Lea Friedrich (24) ist als gebürtige Mecklenburgerin privat ruhig und ausgeglichen. Im Velodrom kann sie jedoch auch ganz anders. Mit starken Leistungen in den Vorläufen stehen ihre Chancen auf den Einzug ins Finale um 19:15 Uhr im sogenannten Keirin-Fahren gut. Ob sie zu Gold sprintet?

Holt Mihambo ihr nächstes Gold?

20:00 Uhr: Kurz vor der Primetime gilt der ganze Gold-Fokus dann den Leichtathletik-Wettbewerben im Stade de France. Vor vollbesetztem Haus will Weitspringerin Malaika Mihambo ihr zweites Olympia-Gold nach 2021 holen. In der Qualifikation spielte Mihambo noch mit unser aller Nerven, als sie bei zwei von drei Quali-Sprüngen übertrat. Im dritten Sprung beruhigte sie die Nation dann wieder: alles gut. Am möglichen Gold-Donnerstag ist die coole Heidelbergerin unsere größte Hoffnung.

20:25 Uhr: Noch einen drauf setzen - oder besser werfen - könnte ab 20:25 Uhr Speerwerfer Julian Weber (29). Der Mainzer Vize-Europameister zählt in seiner spektakulären Disziplin zum Favoritenkreis. Vielleicht läuft er ja mit Malaika Mihambo die Ehrenrunde? Für einen goldigen Donnerstag bei Olympia ist jedenfalls alles angerichtet.