Der Goldene Bulle: Ministerin veräppelt Comedian – Publikum lacht

Wenn Politik auf Bühne trifft, wird es richtig lustig – beim Finale des Kleinkunstpreises „Der Goldene Bulle“ lachten am Montagabend etliche Comedy-Fans.
Eine Ministerin in der ersten Reihe – das lässt sich kaum ein Comedian oder Kabarettist entgehen. Und wenn sie dann noch versucht, den Mann auf der Bühne anzuschwindeln, wird es für alle auf den Zuschauerplätzen noch amüsanter. Beim Finale des Kleinkunstpreises „Der Goldene Bulle” hat Theresa Schopper es versucht. Johann Theisen bezeichnet sich selbst als „Comedy Freestyle Rapper” und fragt für seinen Bühnen-Rap zufällig ausgewählte Zuschauer aus. Auf die Frage nach ihrem Vornamen antwortet die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg zunächst: „Annegret”. Die Reaktion ihres Umfelds verrät dem Comedian, dass da etwas nicht stimmt.