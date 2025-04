Der Gärtner wird zum Netflix-Hit: In über 50 Ländern auf Platz eins

"Der Gärtner" führt in über 50 Ländern die Netflix-Charts an. Das steckt hinter der spanischen Serie, die den deutschen Konkurrenten "How to Sell Drugs Online (fast)" von der Spitzenposition verdrängte.

Nach nur einer Woche an der Spitze der deutschen Netflix-Charts muss "How to Sell Drugs Online (fast)" den ersten Platz wieder räumen. Die vierte Staffel der Erfolgsserie wurde von der neuen spanischen Produktion "Der Gärtner" verdrängt. Damit steht Deutschland nicht allein da: Unter dem Originaltitel "El Jardinero" führt die Serie in 54 Ländern die Netflix-Toplisten an. Der internationale Startschuss fiel erst am 11. April 2025.

Das ist die Story von "Der Gärtner"

Die Handlung von "Der Gärtner" klingt zugleich verrückt und brillant: Im Zentrum steht der junge Elmer, der in der Gärtnerei seiner Mutter arbeitet - zumindest offiziell. Denn hinter dem harmlosen Familienbetrieb verbirgt sich ein düsteres Geheimnis: Die Mutter organisiert Auftragsmorde, die ihr zum Killer ausgebildeter Sohn ausführt.

Seit einem Unfall im Alter von sechs Jahren kann Elmer keine Gefühle mehr empfinden. Eigentlich. Ausgerechnet in sein nächstes Ziel, die Erzieherin Violeta, verliebt er sich. Sie soll getötet werden, weil eine Auftraggeberin sie für den Tod ihres Sohnes verantwortlich macht. Doch Elmer, der zum ersten Mal seit Jahren wieder echte Gefühle spürt, beginnt zu zweifeln. Das bringt ihn in einen gefährlichen Konflikt mit seiner Mutter, die den Auftrag unbedingt durchziehen will: Mit dem Geld plant sie, das Haus ihrer Eltern in Mexiko zu kaufen und gemeinsam mit Elmer Spanien den Rücken zu kehren.

An diese Serien erinnert "Der Gärtner"

Die Konstellation eines gefühlsgestörten Mörders mit Doppelleben erinnert an die beliebte Killer-Serie "Dexter". Genau wie der von Michael C. Hall (54) gespielte Serienmörder greift auch Elmer häufig zur Giftspritze - sein bevorzugtes Mittel: ein pflanzliches Gift, das er selbst aus den Gewächsen in seinem Garten herstellt.

Die Kritiker des Filmportals "Decider" fühlten sich bei "Der Gärtner" aufgrund des bizarren Mutter-Sohn-Verhältnisses an "Bates Motel" erinnert. Außerdem ähnelt der neue Netflix-Erfolg entfernt an einen weiteren Hit des Streamingdienstes, an "You". Auch hier stand ein moralisch ambivalenter, wuschelhaariger Held im Mittelpunkt, mit dem vor allem weibliche Zuschauer heimlich mitfieberten.

Álvaro Rico: Daher kennt man den "Gärtner"-Hauptdarsteller

Die Darsteller von "Der Gärtner" sind in Deutschland eher unbekannt. Hauptdarsteller Álvaro Rico (28) spielte allerdings in der ebenfalls für Netflix produzierten Serie "Élite". Darin verkörperte er den bisexuellen, unterwürfigen Polo. Die Serie war auch in Deutschland ein Erfolg.

Cecilia Suárez (53), die in "Der Gärtner" Ricos Mutter spielt, ist in ihrer Heimat Mexiko ein Star. 2009 war sie die erste spanischsprachige Darstellerin, die für einen International Emmy nominiert war, für die Serie "Capadocia". 2018 wurde sie als erste Frau für den Premio Cuervo Tradicional ausgezeichnet, den wichtigsten mexikanischen Preis für das Lebenswerk in Film und Fernsehen.