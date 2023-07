1 Der Japaner Wataru Endo ist aus der Startelf des VfB momentan nicht wegzudenken. Foto: Baumann

Lange Zeit war von Wataru Endo beim VfB Stuttgart gar nichts zu sehen. Nun hat er sich als Stammkraft etabliert. „Der Start war schwierig. Aber ich habe immer an mich geglaubt“, sagt der Japaner.









Stuttgart - Die mit Himbeeren und Erdbeeren verzierte Sahnetorte zum 27. Geburtstag, die der U-15-Torwarttrainer des VfB, Yusaburo Matsuoka, spendiert hat, sie hat im Hause Endo mächtig Eindruck hinterlassen. Am Sonntag ist Wataru Endo 27 Jahre alt geworden. Einen Tag nach dem 3:0-Heimsieg über Erzgebirge Aue, in dem der Japaner erstmals links hinten in der Dreierkette eingesetzt wurde und mit einer starken Vorstellung erneut seine Vielseitigkeit bewies. Am Sonntag am Esstisch aber, da war neben dem Papa die Torte der große Star.