Mit dem Frühlingsanfang erblühen wieder viele Regionen auf der ganzen Welt. Während die einen lieber die unberührte Natur genießen, erfreuen sich andere an gepflegten Gärten und Grünanlagen. Dies sind einige der schönsten Gärten der Welt.

Royal Botanic Gardens, London

Blumenfreunde assoziieren häufig mit England blühende und duftende Gärten. Und sie liegen damit auch nicht falsch, denn auf der Insel gibt es tatsächlich unzählige größere und kleinere Parks, Grünanlagen und dergleichen. Dazu gehören etwa die weltberühmten Kew Gardens oder auch Royal Botanic Gardens im Großraum London. Laut offizieller Angaben kümmern sich rund 1.200 Angestellte um die unvergleichliche Vielfalt an Bäumen, Blumen und Gräsern. Schirmherr ist niemand geringeres als König Charles III. (76), der selbst als sehr naturverbunden gilt. Manche Attraktionen sind leider nicht immer zugänglich, die große Pagode ist etwa noch bis April geschlossen.

Jardin Majorelle, Marrakesch

Der Jardin Majorelle in Marrakesch empfängt jährlich hunderttausende Reisende, die sich an einem der schönsten Gärten der Welt erfreuen möchten. Auf mehr als 9.000 Quadratmetern erleben Besucherinnen und Besucher eine einzigartige Atmosphäre. Im Jahr 1980 kauften die französische Modelegende Yves Saint Laurent (1936-2008) und dessen Lebensgefährte Pierre Bergé (1930-2017) das in Vergessenheit geratene Anwesen des 1962 verstorbenen Malers Jacques Majorelle, um es wieder zum Leben zu erwecken. Der Jardin Majorelle habe ihm über Jahre hinweg als "unerschöpfliche Inspirationsquelle" gedient und oftmals habe der Designer "von seinen einzigartigen Farben geträumt", wird Yves Saint Laurent auf der Webseite des Gartens zitiert.

Keukenhof, Lisse

Eine ebenso bezaubernde Gartenanlage ist der Keukenhof im südholländischen Lisse, der 2024 ein großes Jubiläum gefeiert hat. Vor mittlerweile rund 76 Jahren wurde die dortige Blumenausstellung zum ersten Mal öffentlich zugänglich gemacht. Als "schönster Frühlingspark der Welt" beworben, ist der Keukenhof 2025 bis zum 11. Mai geöffnet. Viele unterschiedliche Tulpenarten begeistern Besucherinnen und Besucher ebenso wie Krokusse, Narzissen oder auch Hyazinthen. Auf der Webseite des Keukenhofs gibt es sogar einen "Blütebericht" und Blühkalender, wann mit der Blüte welcher Arten zu rechnen ist.

Gardens by the Bay, Singapur

Auf rund 101 Hektar erstrecken sich die Gardens by the Bay in Singapur. Wie der Name bereits andeutet, ist die Anlage direkt an der Marina Bay gelegen. Unter anderem bekannt für seine "Super Trees", also "Superbäume", haben die Gardens das ganze Jahr über unterschiedlichste Events zu bieten. Der "Disney Garden of Wonder" kommt offenbar so gut an, dass die Öffnungszeiten für die Ausstellung mit beliebten Zeichentrick- und Animationsfiguren bis zum 30. Juni verlängert wurde. Für Juni und Juli ist beispielsweise bereits eine Rosenausstellung geplant und im September und Oktober geht es in die nachempfundenen Schweizer Alpen.

Butchart Gardens, Vancouver Island

Am anderen Ende der Welt, in Kanada, empfangen ebenso über das gesamte Jahr hinweg die Butchart Gardens ihre Besucherinnen und Besucher. Auf Vancouver Island gelegen, wurde der private Garten vor mehr als 120 Jahren angelegt. Alleine im "Sunken Garden"-Teil der Anlage werden für den Frühling rund 65.000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Im Frühjahr erblühen in den Butchart Gardens unter anderem Tulpen, Narzissen, Magnolien und Rhododendren - und die Kinder dürfen nach dem Osterhasen suchen. Daneben gibt es unter anderem auch einen japanischen Garten und einen Rosengarten.