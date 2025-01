Kaum jemand scheint das Bild des armen reichen Mädchens mehr zu verkörpern als Athina Onassis. Dabei hat die Milliardenerbin längst den Weg zur Frau eingeschlagen: Am 29. Januar wird sie 40 Jahre alt.

Richtig strahlend hat man sie selten gesehen. Auf fast allen Fotos blickt sie ernst, verschlossen, ja, auch abweisend drein. Selten, dass sie mal lacht oder auch nur lächelt, und wenn, dann ist mit Sicherheit ein Pferd in der Nähe.

Athina Hélène Onassis, die am 29. Januar 40 Jahre alt wird, scheint immer noch und mit einer gewissen Hingabe das alte Klischee vom armen reichen Mädchen zu bedienen. Diese Eindrücke liefert die Klatschpresse seit vielen Jahren über die Erbin des milliardenschweren Vermächtnisses ihres berühmten Großvaters Aristoteles Onassis (1906-1975).

Lesen Sie auch

Ihr Ex-Mann Álvaro "Doda" de Miranda Neto (51) soll einmal in einem TV-Interview gesagt haben: "Viele Leute haben eine Menge Geld, aber glücklich zu sein, das kann man auch mit Geld nicht erkaufen. Es ist schwieriger glücklich zu sein als reich." Hat er das ganz allgemein einfach mal so in den Raum gestellt - oder damit speziell Athina Onassis gemeint?

Ehe endet mit Rosenkrieg

Von 2005 bis 2017 war der fast zwölf Jahre ältere Weltklassereiter aus Brasilien mit Athina verheiratet. Die Liebe zum Springreiten hatte die beiden zusammengeführt. Sie ist seit ihrer Kindheit eine Pferdenärrin und war auch bei internationalen Turnieren eine erfolgreiche Reiterin.

Da geschah im November 2012 der Unfall, der typisch für die Unglücksphasen im Leben einer Onassis zu sein scheint: Sie stürzte mit dem Pferd beim Training, verletzte sich zwei Halswirbel, wobei sie noch das Glück hatte, dass ihr Rückenmark nicht geschädigt wurde. "Wir glauben fest daran, dass Gott sie gerettet hat", teilte Doda mit. Schon im darauffolgenden Sommer nahm sie an den Europameisterschaften teil (Platz 14).

2016 folgte die Trennung von Doda, 2017 die Scheidung. Er soll von seiner superreichen Ehefrau 400 Millionen Dollar gefordert haben, obwohl ihm laut Ehevertrag nur 10 Millionen zustünden. Nach einem Jahr hatten sich die beiden Ex-Partner auf eine Scheidung "in gegenseitigem Einvernehmen" geeinigt. "Sie sind in allen Fragen zu einer gütlichen Einigung gekommen", teilten die Anwälte Medienberichten zufolge mit.

Athina zog sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Sie tauchte lediglich bei einigen Reitturnieren auf. Doda präsentierte dagegen kurz nach der Trennung die brasilianische Moderatorin Denize Severo als neue Liebe. Er heiratete erneut, seine Frau bekam zwei Kinder.

Der Fluch der Onassis-Familie

Athina schwieg zu all dem und zog sich noch mehr zurück. Der ständige Wechsel von Glück und Unglück scheint ein Schicksalsmerkmal ihrer Familie zu sein. Sie war keine vier Jahre alt, als ihre Mutter Christina Onassis (1950-1988) mit 37 Jahren an einem Herzinfarkt starb, ausgelöst durch den jahrelangen Missbrauch von Alkohol und Barbituraten.

Christina Onassis galt als eine besten Partien der Welt. Sie hatte von ihrem Vater Aristoteles Onassis ein Milliardenvermögen geerbt und das riesige väterliche Reederei-Unternehmen geleitet. Christina war viermal verheiratet, unter anderem mit dem russischen KGB-Agenten Sergej Kousow. Mit ihrem letzten Ehemann, dem Franzosen Thierry Roussel (71), hatte sie ihre Tochter Athina. Die Ehe, die nur drei Jahre hielt, wurde 1987 geschieden, als Christina entdeckte, dass Roussel ein Verhältnis mit dem schwedischen Model Marianne ("Gaby") Landhage hatte, die später auch seine Frau wurde.

Auch Christina Onassis galt als unglückliche Frau. Schwere Schicksalsschläge prägten ihr Leben. 1973 verunglückte ihr Bruder Alexander (1948-1973) im Alter von 24 Jahren bei einem Flugzeugabsturz, 1974 nahm sich ihre Mutter Athina (1929-1974) das Leben, und 1975 verstarb ihr Vater Aristoteles überraschend. Diese Verluste stürzten sie in tiefe Depressionen. Christina Onassis starb 1988 in Buenos Aires und hinterließ das gesamte Onassis-Vermögen ihrer Tochter, die als ihr einziges Kind die alleinige Erbin war.

2003 trat sie ihr Milliardenerbe an

Athina wuchs bei ihren Vater Thierry Roussel in Frankreich auf, weitestgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Roussel wurde immer wieder unterstellt, dass er es auf das Erbe seiner Tochter abgesehen habe. Tatsächlich hatte der Franzose im November 1993 auf das alleinige Verfügungsrecht über das Vermögen der minderjährigen Athina geklagt, obwohl ihm die Onassis-Stiftung Berichten zufolge eine jährliche Apanage von 1,4 Millionen Dollar zugestanden hat.

Die Streitigkeiten mit dem griechischen Vermögensverwaltungsrat wurden 1999 beigelegt. 2003 wurde Athina volljährig und trat ihr Erbe an. Zwei Jahre später heiratete sie den Reiter Doda.

Ihr legendärer Großvater Aristoteles Onassis, dessen Name zum Synonym für unermesslichen Reichtum wurde, der aber trotzdem zur Melancholie neigte, gewann in seinen letzten Lebensjahren die Einsicht: "Wer behauptet, mit Geld sei alles möglich, der beweist nur, dass er nie welches gehabt hat!" Seine Enkelin wird ihn gut verstehen.